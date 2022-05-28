В своем Twitter-аккаунте Латынина выразила мнение, что заявление, которые исходят из Москвы относительно повторного наступления российских войск на украинскую столицу, не больше, чем просто угрозы, информирует «НБН».

По словам журналистки, в серию угроз о нападении на Киев также входят высказывания о намерении вторгнуться в Польшу и проложить коридор до Молдавии.

Писательница не сомневается, что если бы Вооруженные силы страны-оккупанта могли это осуществить, они бы пошли в наступление на столицу Украины повторно.

«Это приглашение к переговорам», — констатировала Латынина.

Напомним, что информацию о вероятном повторном штурме Киева российскими оккупантами сообщило оппозиционное издание РФ «Медуза». Источники сообщили журналистам, что в Кремле, несмотря на многочисленные провалы «спецоперации», вновь заговорили о захвате Киева.