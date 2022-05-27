Как информирует «НБН», об этом сообщает российское издание «Медуза», ссылаясь на два источника, которые близки к Кремлю, а также еще один, непосредственно в администрации российского лидера.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Источники «Медузы» сообщают, что несмотря на то, что результаты российской армии явно не соответствуют изначальным планам руководства РФ, в Москве опять начали обсуждать вероятный штурм столицы Украины Киева. Более того, они даже надеются на полномасштабную победу в войне».

Кроме того, в сообщении отмечается:

«Во внутриполитическом блоке администрации российского президента, на фоне продвижения войск РФ на Востоке Украины, в очередной раз возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев «довести войну в Украине до победы».

Согласно информации издания, «программой-минимум» для «объявления победы» в Кремле в конце мая 2022-го считают взятие оккупантами всей территории Луганской и Донецкой областей. При этом «программой-амксимум», как и прежде, называется взятие под контроль столицы Украинского государства. Согласно словам собеседников «Медузы» в Кремле, высшее руководство РФ не отказалось от такой цели».

Один из источников заявил:

«Так или иначе, мы их доколупаем (украинцев, — ред.). Вероятней всего, что к осени уже все закончится».

Ранее мы уже писали о том, чо у Лаврова пригрозили Западу из-за того, что в Украину поставляется современное оружие.