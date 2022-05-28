В интервью голландской программе Nieuwsuur лидер украинцев заявил, что считает победой нашей страны в войне с Россией возвращение всех территорий, включая Донбасс и Крымский полуостров, информирует «НБН».

По словам Зеленского, каждый украинец хочет возвращения оккупированных страной-агрессором территорий нашего государства. Президент отметил, что Украина должна вернуться хотя бы к ситуации 24 февраля, когда вторглись путинские войска.

Он подчеркнул, что только тогда можно поднимать вопрос о восстановлении украинской территории путем дипломатии и Кремль пойдет на переговоры. Зеленский вновь акцентировал внимание на том, что Украина не готова отдать Крым и Донбасс стране-оккупанту и никогда этого не признает.

Глава государства не сомневаются, что украинцы выиграют в войне с Россией, однако вопрос состоит в том, когда и какой ценой будет получена эта победа.

Ранее президент Украины высказывался о завершении войны. По его мнению, на длительность боевых действий влияют три главных условия.