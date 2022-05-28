Данилов отметил, что Германия до сих пор «колеблется», из-за чего откладываются поставки вооружения для армии Украины. Чиновник вспомнил, что еще до начала полномасштабного нападения России на нашу страну он общался с немецкими послами, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Секретарь СНБО признался, что после беседы с дипломатами понял одну неприятную вещь. По его словам, немцы считают украинцев россиянами, что наши народы одинаковые.

Они не думают, что украинцы – отдельная нация, поэтому, извинившись перед жителями государства-оккупанта, они считают, что принесли извинения гражданам Украины.

«У меня сложилось такое впечатление, как у гражданина своей страны», — отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что для украинцев чувство свободы и воли на первом месте, в то время, как у россиян есть ощущение быть рабами при царе. Граждане страны-агрессора сами выбирают таких правителей, а спустя какое-то время жалуются, что руководители страны были извергами. Секретарь СНБО напомнил, что все русские правители прошлого века после их смерти были деклассированы.

Также чиновник рассказал, скажется ли смерть диктатора Владимира Путина на России. Он объяснил, почему не стоит ожидать изменений в российском обществе после отхода в мир иной хозяина Кремля.