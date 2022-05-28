Российский Telegram-канал «Генерал СВР» отреагировал на решение Путина упростить раздачу паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей, информирует «НБН».

Автор сообщения полагает, что намерение главы Кремля не спонтанно и он вынашивал его минимум два месяца. Проект Москвы по оккупированным территориям Украины трансформировался и переносился исходя из обстановки на фронте. Также лидер россиян постоянно обсуждает на закрытых совещаниях присоединение Херсонской и Запорожской областей к РФ.

В случае захвата этих регионов, а также Донецкой и Луганской областей, Путин «интегрирует» украинские территории в Россию и приступит к «переговорному процессу о мире». «Переговоры» должны стать ширмой для подготовки аннексии Молдовы и других областей Украины – Харьковской, Николаевской и Одесской.

Telegram-канал предполагает, что «мирные переговоры» провалятся и Москва продолжит агрессию с целью захвата перечисленных областей. Параллельно страна-оккупант будет проводить гибридные операции в европейских государствах, чтобы расколоть ЕС и НАТО. В частности, Кремль будет угрожать применением ядерного вооружения.

Несмотря на крах «спецоперации», глава России продолжает быть оторванным от реальности, поскольку уверенность в «успехе» его планов подкрепляет военное руководство.

Также диктатор сменил часть первоначального командования ВС РФ, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба армии России Валерия Герасимова, которые номинально остаются на своих должностях.

«Путин уже практически полностью оклемался. Он все еще уверен, что сможет всех переиграть и победить», — отмечает автор.

Убежден в том, что Путин действительно готовится нанести ядерный удар по Европе американский историк Юрий Фельштинский. Он рассказал, какие три страны являются целью Кремля.