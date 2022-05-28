Как информирует «НБН», свое сообщение относительно сложившейся ситуации он оставил на странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Это смешное поведение власти Украины. Это неприемлемо. Петру Порошенко блокируют возможность посетить важной Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Вильнюсе».

Также Андрес Аслунд добавил, что в НАТО воспримут это как то, что Украинское государство недостаточно демократическая страна для того, чтобы вступать в Альянс.

«Власть Украины должна принесли свои извинения и перед Североатлантическим Альянсом, и перед Петром Порошенко», — подытожил Аслунд.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Петр Порошенко не один раз пытался пересечь границу Украины для посещения саммита НАТО.