Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к мировому сообществу с призывом признать Российскую Федерацию государством-агрессором. Более того, он обратился к Парламентской ассамблее НАТО, чтобы те проявили свое лидерство и остановили пропаганду России.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Резинкова в «Твиттер», министр обороны заявил:

«Все цивилизованное общество нашей планеты должно признать, что Российская Федерация является той страной, которая осуществляет и спонсирует терроризм. Они устроили геноцид против народа Украины. Я обращаюсь с призывом к членам Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса: будьте лидерами, донесите правду об этой войне до собственного народа. Российскую пропаганду нужно остановить!».

Ранее заместитель Алексея Резникова Анна Маляр рассказала о действующих договорах на поставки оружия в Украину.