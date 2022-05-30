Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Ирины Верещук.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук больше не будет заниматься обменом пленных военнослужащих. Свои полномочия министр передала Главному управлению разведки и СБУ.

Политик отметила, что соответствующие реестры по военнопленным уже созданы, отработаны организационные вопросы и налажены коммуникационные каналы по обмену.

При этом мининтеграция остается ответственной за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Стоит отметить, что между Украиной и РФ уже состоялись несколько этапов обменов пленными. Украине удалось вернуть домой несколько сотен человек, среди которых и военные, и гражданские.

Ранее Верещук поделилась деталями эвакуации гражданских из «Азовстали».