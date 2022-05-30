После посещения Харькова и передовой глава государства традиционно записал обращение к украинцам. Зеленский рассказал, что город пережил страшные удары оккупационных войск, которые продолжают обстреливать его, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram президента.

По словам лидера украинского народа, обожженные и разрушенные дома города «смотрят» на РФ, откуда прилетали снаряды и боевые самолеты. Зеленский отметил, что страна-агрессор проиграла не только битву за Харьков, Киев и Север Украины, а свое будущее и культурные связи со свободным миром.

«Они все сгорели. В частности, и там, на Салтовке», — констатировал президент.

В то же время глава Украины напомнил, что треть Харьковской области все еще оккупирована российскими захватчиками, однако все территории обязательно будут освобождены.

Зеленский также озвучил амбициозные планы на восстановления Харькова и других городов нашей страны, которые пострадали от российской вооруженной агрессии. По его словам, они должны стать самыми современными в Европе.

Ранее президент рассказал, как должна выглядеть победа нашей страны в войне с Российской Федерацией. Зеленский сообщил, что хочет каждый житель Украины.