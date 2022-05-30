Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент рассмотрит предложением о телефонных переговорах в трехстороннем формате при одном условии, информирует «НБН» со ссылкой на «Страна.UA».

Спикер лидера украинцев отметил, что Зеленский готов созвониться с Путиным и Эрдоганом, если кремлевский диктатор даст понять, что он вступит в эти переговоры.

Напомним, что ранее главный советник турецкого лидера Ибрагим Калин сообщил, что у Кремля появилось новое условие по войне. Теперь Москва нацелена на то, чтобы заключить сделку с Украиной и западными государствами.

По словам спикера Эрдогана, свои намерения российская сторона озвучила в ходе переговоров. Советник президента Турции призвал Европу и Соединенные Штаты Америки участвовать в конструктивном диалоге и создать для этого необходимые условия.