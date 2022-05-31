Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Дениса Казанского.

Российская пропаганда не знает, как объяснить россиянам провал вторжения в Украину. По словам журналиста Дениса Казанского, пропагандистам росТВ приходится придумывать новые оправдания провалам РФ в Украине.

«Теперь очевидно, что армия РФ застряла в бессмысленном и разрушительном для самой России конфликте и теперь задача пропагандистов объяснить, почему же так получилось», — сказал журналист.

Он отметил, что пропагандистка Скабеева заговорила об окончании так называемой «спецоперации» в Украине (так власти РФ называют полномасштабную войну против Украины, — ред.), заявив, что теперь РФ воюет со всем блоком НАТО.

«В целом то, что они вот такое говорят сейчас – это на самом деле уже хорошо. Потому, что, таким образом, они в принципе признают, что они провались и ничего у них не получилось здесь. Им же обидно признать, что они проиграли Украине, поэтому они говорят, что «все, «спецоперация закончилась, это Третья мировая война. Но мы же не обещали, что Россия в ней победит». Потому уже и проиграть в ней будет не так стыдно и позорно», — сказал Казанский.

Казанский рассказал, как в РФ силовики Путина отказываются воевать в Украине.