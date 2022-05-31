В интервью изданию «Обозреватель» Гармаш напомнил, что украинское руководство неоднократно озвучивало компромиссы, на которое готово пойти, чтобы как можно скорее закончить боевые действия, информирует «НБН».

Представитель Украины в ТКГ напомнил, что еще в начале военной компании Киев предлагал Кремлю оставить вопрос аннексированного Крымского полуострова и оккупированного Донбасса «оставить за скобками» и решать вопрос с этими территориями на протяжении 15 лет.

Он отметил, что соответствующее предложение на прошлой неделе повторил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

По мнению Гармаша, такая позиция украинских властей неправильная и он не видит в ней смысла. Кроме того, журналист предполагает, что украинское общество и ВСУ не поддержат такие шаги руководства страны.

«Не думаю, что она реалистична», — оценил он позицию Офиса Зеленского.

Ранее Гармаш рассказал, какую битву должны выиграть наши защитники, чтобы Украина отказалась от подписания временного перемирия.