Об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС, сообщает «НБН«.

Я хочу отметить, что другие элементы в пакете тоже важны. Это десфитизация Сбербанка. Сбербанк – это самый крупный российский банк- с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что мы десвифтизируем Сбербанк

— сказала фон дер Ляйен.

Предусмотрен также запрет на страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями. Запрет на предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг и, что очень важно, остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ, широко распространяющих дезинформацию, свидетелями которой мы были в последние недели и месяцы

— добавила президент Еврокомиссии.

Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Ранее Европейский союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что минфин США предупредил иностранные банки о последствиях в случае помощи РФ обходить санкции