Эксперт отметил, что российские захватчики стремятся отчитаться от «деоккупации ЛНР», чтобы генералы доложили хозяину Кремля Владимиру Путину об «успехах» на фоне многочисленных поражений «спецоперации», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

«Не военная, а политическая», — Самусь объяснил задачу для России по Северодонецку.

Он напомнил, что около недели назад глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщал, что «освободители» уже взяли Северодонецк и эта задача будет решена.

Высшее командование вооруженных сил РФ пытается донести кремлевскому диктатору хоть какие-то «победы» на войне в Украине на фоне того, что реальных результатов «спецоперации» нет.

Военный эксперт отметил, что контроль над Северодонецком позволит россиянам отчитаться об «освобождении ЛНР» — захвате практически всей Луганской области. Поэтому страна-оккупант сообщает по городу политическую информацию, в то время, как Украина передает военную.

Напомним, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке. Он рассказал, насколько сильно оккупанты разрушили город.