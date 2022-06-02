Такое мнение он озвучил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, почему РФ больше не бомбит Киев. Журналист считает, что Кремль не оставил планов захватить столицу Украины. По его мнению, оккупанты хотят войти в неразрушенный город.

«Думаю, что не бомбят Киев по той причине, что хотят сами туда войти, мое мнение такое. Хотят, чтобы у них было все красиво, комфортно, занять эти места, жилье, офисы. Поэтому не бомбят Киев, иначе бы разбомбили бы давно», — заявил журналист.

Также, по мнению Гордона, для диктатора РФ Владимира Путина Киев – сакральный город.

«Он очень хочет покорить Киев, войти в Киев… Для него Киев – манкое место. Он же помешан на всяких церковных делах и как мне рассказывали, лазил по церквям, искал место силы. Для него Киев – сакральный город. Он считает, что оттуда происходит РФ. Думаю, так бомбить центр Киева он не будет», — поделился своим мнением журналист.

Ранее Гордон обрисовал будущее РФ после смерти Путина.