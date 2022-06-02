Об этом написал в социальной сети Facebook бизнесмен Сеяр Куршутов, сославшись на свои источники, передает «НБН».

По данным бизнесмена Сеяра Куршутова, пророссийский политик Евгений Мураев покинул пределы Украины. Бизнесмен пишет, что Мураев выехал из Украины 22 мая и сейчас он якобы в Вене.

«Спокойно пересек границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с госномером ка9849еа. Сейчас находится в Вене», — пишет Куршутов.

Кроме того, бизнесмен пишет, что Мураев не выплатил заработную плату сотрудникам своего телеканала «НАШ» перед тем, как отправить их «в вечный отпуск за свой счет».

В комментариях Куршутов написал, что Мураева могли пропустить на границе, так как он многодетный отец несовершеннолетних детей.

При этом официального подтверждения информации бизнесмена пока нет.

Стоит отметить, что в начале февраля этого года канал Мураева «НАШ» попал под санкции СНБО. До этого Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно накладывал штрафы на канал Мураева за разжигание вражды и призывы к войне.

Сам Мураев тоже неоднократно отрицал факт российской агрессии, войну на Донбассе, развязанную Россией, он называл «гражданской». Работающий на Кремль политик также часто появлялся в эфирах пропагандистских каналов РФ.

С начала 25 февраля Мураев находится в тени. Появлялась информация о том, что коллаборант сбежал в РФ.

Официальной информации о том, где сейчас находится Мураев, нет.

Ранее появилась информация, что из Украины выехал скандальный нардеп Шуфрич, однако вскоре он вернулся обратно.