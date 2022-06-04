Как сообщает «НБН», об этом в комментарии журналистам издания Politico заявил американский генерал-майор Дэвид Болдуин.

Он считает, что МиГи являются лучшим срочным решением, которое может поддержать украинцев, но истребители американского или западного производства – это те сценарии, воплощение которых должно стать реальностью в кратчайшие сроки.

Кроме того, Болдуин утверждает, что военнослужащие Соединенных Штатов постоянно находятся в контакте с офицерами украинской армии и обсуждают просьбу официального Киева к западным партнерам касаемо предоставления американских истребителей для борьбы с авиацией России.

Несмотря на провал еще в марте трехстороннего договора о передаче в Польшу самолетов F-16 в случае отправки Варшавой своих МиГов Украине, Болдуин все еще просит страны Запада как можно быстрее передать Украине самолеты советского образца.

«Очень хорошо, что они начали переходить на МиГи и прошли обучение этому. Но если они намерены начать использовать западные самолеты, нужно говорить о том, сколько и какие самолеты можно передать Украине», — подчеркнул Болдуин.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОПУ озвучили минимальные сроки войны России с Украиной.