Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Guardian, глава французского государства просит не унижать сейчас Россию, так как по окончании войны в Украине ее еще нужно вывести из изоляции.

Также Макрон высказался о действиях президента России Владимира Путина. По его словам, хозяин Кремля совершил «серьезную историческую и фундаментальную ошибку».

«Я считаю, и уже сказал ему об этом во время разговора, что рассматриваю действия РФ как историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, лично для него и истории. С моей точки зрения, он себя изолировал. Изоляция себя – это одно, а выход из этой ситуации предусматривает непростой путь», — убежден глава Французской Республики.

Далее Макрон указал на нецелесообразность «унижения» России из-за войны в Украине, поскольку «прекращение боевых действий предусматривает дальнейшие усилия по дипломатическому решению конфликта».

Президент Франции не исключает возможности своего визита в Украину, однако конкретных сроков такого сценария он не назвал.

Напомним, политолог российского происхождения, проживающий на территории Соединенных Штатов Америки, Андрей Пионтковский, допустил, что Путин имеет весьма серьезный компромат на Эммануэля Макрона.