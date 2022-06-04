Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Guardian, глава французского государства просит не унижать сейчас Россию, так как по окончании войны в Украине ее еще нужно вывести из изоляции.
Также Макрон высказался о действиях президента России Владимира Путина. По его словам, хозяин Кремля совершил «серьезную историческую и фундаментальную ошибку».
«Я считаю, и уже сказал ему об этом во время разговора, что рассматриваю действия РФ как историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, лично для него и истории. С моей точки зрения, он себя изолировал. Изоляция себя – это одно, а выход из этой ситуации предусматривает непростой путь», — убежден глава Французской Республики.
Далее Макрон указал на нецелесообразность «унижения» России из-за войны в Украине, поскольку «прекращение боевых действий предусматривает дальнейшие усилия по дипломатическому решению конфликта».
Президент Франции не исключает возможности своего визита в Украину, однако конкретных сроков такого сценария он не назвал.
Напомним, политолог российского происхождения, проживающий на территории Соединенных Штатов Америки, Андрей Пионтковский, допустил, что Путин имеет весьма серьезный компромат на Эммануэля Макрона.
Обсуждение