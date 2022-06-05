Как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Порошенко в Телеграм, в ходе интервью итальянскому изданию La Repubblica политик заявил, что членство нашего государства в ЕС – в интересах не только Украины, но и европейских союзников.

Дословно из заявления лидера политической силы «Европейская солидарность»:

«Украина сдала едва ли не самый сложный экзамен, чтобы быть частью Европейского Союза. Мы боремся за свободу, боремся за демократию и верховенство права. Я сомневаюсь, что любая другая нация заплатила ту же цену. Заявка на членство в ЕС подписана кровью украинцев. Ежедневно погибает 100 украинских воинов и более 400 получают ранения. Более 500 детей погибли. Почему Пути убивает? Почему эти варвары убивают? Это – геноцид».

Кроме того, он выразил благодарность итальянскому премьеру Марио Драги за поддержку статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Депутат Верховной Рады Украины добавил:

«Наше вступление в наших интересах, но также и в ваших. Украина является страной с наибольшим энтузиазмом по отношению к европейскому сообществу, мы будем инъекцией консенсуса, которая принесет пользу и Европейскому Союзу».

Ранее в Швеции прокомментировали случай с запретом выезда из Украины Петру Алексеевичу Порошенко.