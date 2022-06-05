Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, глава Кремля заявил, что решения стран Запада относительно поставок Вооруженным силам Украины дополнительных вооружений является суетой.

Согласно его словам, Москва, в случае осуществления таких действий со стороны западных стран, обязательно сделает соответствующие выводы.

Дословно из заявления Путина:

«Однако если они будут и дальше поставляться, то мы из этого обязательно сделаем соответствующие выводы, а также будем применять собственные средства поражения. А у нас их весьма достаточно, чтобы осуществлять удары по тем объектам, которые мы пока что не трогали».

Насколько известно, сегодня, 5 июня, Российская Федерация нанесла сильный ракетный удар по Киеву.