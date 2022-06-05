Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», бывший американский посол в Украине Уильям Тейлор заявил, что артиллерия РФ, которая обстреливает с российской территории позиции украинских защитников – это в полной мере оправданный объект для поражения.

Дословно из заявления Тейлора:

«В случае если мы говорим о подразделениях ВС РФ, которые стреляют по Украине, то это и есть непосредственные цели для ВСУ. И вовсе неважно, находятся ли они на украинской или российской территориях».

Тейлор убежден, что в сложившейся ситуации сторона, которая стреляет с российской территории, то есть артиллерия, будет вполне оправданными мишенями для уничтожения.

Кроме того дипломат высказал слова поддержки Украине. Он убежден, что наша страна нуждается в масштабной военной помощи. В это же время он добавил, что главное значение имеет срочность поставок. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше.