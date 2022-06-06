Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает «РБК-Украина», передает «НБН».

Глава государства Владимир Зеленский перечислил причины, которые позволяют депутатам Верховной Рады и чиновникам покидать пределы Украины во время военного положения в стране.

Депутаты и чиновники могут уезжать за границу, если едут вести переговоры об антироссийских санкциях, финансах и оружия для Украины.

«Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик выезжать не может», — сказал президент.

Глава государства отметил, что примерно через месяц после начала полномасштабной войны некоторые местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали ехать.

«Если, кто едет – значит, он дезертир», — заявил президент.

Президент подчеркнул, что выезжающие за границу депутаты и чиновники должны возвращаться в Украину с результатом для страны.

«Никто никому ничего не блокирует. Наоборот: если хотят уехать, пусть уезжают, но для чего потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали», — сказал президент, имея в виду экс-главу государства Петра Порошенко.

К слову, Зеленский прокомментировал выдачу гражданства Украины Невзорову.