Публицист считает, что Франция и Германия не хотят победы Украины в войне с Российской Федерацией. Пионтковский объяснил, что после разгрома оккупантов в Европе существенно изменится структура международных отношений и система безопасности не в пользу этих государств, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

С поражением россиян Германия и Франция, которые позиционировали себя как посредники в отношениях коллективного Запада с Москвой, потеряют свое влияние. После победы Украинского государства страны-посредники с путинским режимом будут не нужны.

По мнению политолога, в тройку сильнейших государств в Европе, которая вытеснит франко-германское господство, войдут Украина, Польша и Великобритания.

Пионтковский не сомневается, что немецкие и французские лидеры сражаются не за спасение лица кремлевского диктатора, а за свои привилегированные позиции среди европейских стран.

Ранее политолог предположил, что спецслужбы Путина имеют компромат на главу Франции Эммануэля Макрона, которым шантажируют его. Именно так Пионтковский объясняет странные и неоднозначные заявления французского лидера об Украине.