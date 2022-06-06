Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Великобритания передаст Украине современные реактивные системы залпового огня М720. Дальность их боя достигает 80 километров.

Сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте британский премьер Борис Джонсон.

Также британский политик сообщил, что его страна будет в больших масштабах поставлять Украине боеприпасы М31А1.

Джонсон заявил, что Великобритания не может оставаться в стороне пока Россия своей дальнобойней артиллерией уничтожает украинские города и убивает невинных мирных жителей.

«Великобритания подарит ВСУ реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающее наступление России», — заявил Джонсон.

На сайте правительства Великобритании сообщается, что данное решение было согласовано с США, которые передадут Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.



The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Ранее сообщалось. что в Великобритании будут голосовать за отставку Джонсона.