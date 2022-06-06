Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».
Великобритания передаст Украине современные реактивные системы залпового огня М720. Дальность их боя достигает 80 километров.
Сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте британский премьер Борис Джонсон.
Также британский политик сообщил, что его страна будет в больших масштабах поставлять Украине боеприпасы М31А1.
Джонсон заявил, что Великобритания не может оставаться в стороне пока Россия своей дальнобойней артиллерией уничтожает украинские города и убивает невинных мирных жителей.
«Великобритания подарит ВСУ реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающее наступление России», — заявил Джонсон.
На сайте правительства Великобритании сообщается, что данное решение было согласовано с США, которые передадут Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
Ранее сообщалось. что в Великобритании будут голосовать за отставку Джонсона.
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