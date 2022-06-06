Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЕП», об этом информирует издание Sunday Times.

В материале отмечается, что соответствующее голосование должно состояться восьмого июня. А возможным это стало из-за того, что письма с соответствующим запросом подало как минимум 54 депутата от консерваторов.

Отмечается также, что такая процедура является тайной. Но, несмотря на это, уже двадцать восемь депутатов объявили об этом. Более того, они призвали Джонсона, чтобы он тайно ушел с занимаемой должности.

Как сообщают источники издания, все проблемы такого характера начались у Джонсона из-за возникшего скандала Partygate. В частности, правительство Бориса Джонсона обвиняли в чтом, что оно не единожды становилось организатором тайных алкогольных вечеринок во время пандемии инфекции коронавируса. Ведь в то время подобного рода собрания были запрещены на территории всей страны.

Помимо прочего в материале говорится, что Борис Джонсон лично принимал участие в вечеринках такого типа. Именно это и привело к падению его рейтинга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Борис Джонсон намерен создать новый альянс в противовес Евросоюзу.