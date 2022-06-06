Как информирует «НБН», шестого июня на встрече с журналистами Зеленский заявил, что никаких подобных разговоров об этом он ни с кем не ведет.

Дословно из заявления Верховного главнокомандующего ВСУ:

«У меня нет никаких и ни с кем переговоров о мирном плане. Такого рода переговоры сегодня находятся на уровне ноля. Но все весьма хотят максимально нас немного толкать к какому-то результату. Хотя для нас он однозначно не желаемый, потому что нас пока никто не спрашивает. А выгодно это для тех, или иных сторон, которые имеют собственные интересы в этом. Кто финансовые, а то и политические».

Также президент нашей страны добавил, что сейчас нарастает усталость. Люди, согласно его словам, хотели бы получить какой-то результат для себя.

«Так вот, структуры по решению вопроса начатой Россией войны с положительным результатом для Киева я не обсуждал с ними», — добавил президент.

В это же время Владимир Зеленский считает, что Украинское государство должно работать «со всеми без исключений государствами (европейскими, — ред.) в нашем мире».

Напомним, ранее Владимир Александрович Зеленский сделал заявление о выезде депутатов и чиновников из Украины.