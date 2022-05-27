Советник Зеленского заверил, что Украина имеет ресурсы для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на зерно как минимум до конца этого года, однако из-за блокады портов невозможно осуществить транспортировку за границу, информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ОПУ.

Устенко напомнил, что наша страна до начала полномасштабной войны с РФ доставляла через Черное море в другие государства более 6 миллионов тонн зерна. Сегодня же продать излишек пищевой продукции за рубеж невозможно из-за блокады украинских портов российскими захватчиками.

Советник президента отметил, что страна-агрессор хотела использовать еду как оружие. Путинские войска «одновременно разыгрывают разные карты на одном столе» — продовольствие, энергетические ресурсы, военные действия на нашей территории.

Сейчас страна-оккупант обстреливает любые корабли, которые выходят в Черное море, однако если в регионе объявят режим прекращения огня, суда с зерном выйдут из украинских портов.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о разблокировании морского экспорта продовольствия в Украине с помощью западных партнеров. Министр считает, что НАТО не будет силовым путем решать вопрос беспрепятственного вывоза зерна из Украины по морю.