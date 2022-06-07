Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на эфир YouTube-канала «Украина-24», где Марк Фейгин был гостем.

Российский оппозиционер, юрист и журналист Марк Фейгин рассказал некоторые факты о диктаторе РФ Владимире Путине. Данную информацию он узнал от экс-премьера РФ Михаила Касьянова, когда ее был его доверенным лицом. Это было еще в середине нулевых годов.

«Путин был не в состоянии концентрироваться на какой-то теме больше 5-10 минут. Он всегда опаздывал, это правда. Его всегда в Кремле ждали. Однажды было оперативное совещание по распределению финансов, он посидел 5-10 минут и сказал: «я больше не могу, сложно какие-то цифры, вы тут сами» и ушел», — сказал Фейгин.

Правозащитник также прокомментировал слухи о том, что Путин якобы лично принимает решения по войне в Украине «на уровне полковника или бригадного генерала». Фейгин усомнился, что диктатор лично сидит на картами и решает, куда наступать и что делать.

«Если он это делает, то война продлится не очень долго. Потому, что мы понимаем, к чему это приведет. В военных делах он разбирается не лучше, чем в финансах», — сказал юрист.

Кроме того, Фейгин добавил, что на публике Путин пытается казаться спокойным человеком, но на самом деле он весьма нервный.

«Внешне он демонстрирует спокойствие, но на самом деле он чрезвычайно нервный человек», — добавил правозащитник.

Ранее Фейгин объяснил, почему Скабеева заговорила об окончании «спецоперации» в Украине.