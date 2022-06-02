Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на эфире объединенного телемарафона.

Накануне российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире росТВ заговорила о том, что так называемая «спецоперация» в Украине (так власти РФ называют полномасштабную войну против Украины, — ред.) закончилась. Скабеева заявила, что теперь РФ воюет со всем блоком НАТО.

«Началась настоящая Третья мировая», — заявила пропагандистка Кремля.

Прокомментировал новые заявления Скабеевой российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин. По его словам, пропагандистам спустили новые методички из Кремля после того, как появилась информация, что Украина получит от США новые РСЗО.

Фейгин сказал, что РФ испугавшись подтвержденных поставок РСЗО от США в Украину, взялась угрожать миру Третьей мировой войной.

«Вот они начинают пугать Третьей мировой войной. «Прекратите поставлять вооружение» — приблизительно вот так логика выглядит… Они очень сильно этого боятся. Методичка спускается, они начинают нагнетать», — заявил Фейгин.

Юрист отметил, что российские пропагандисты, работающие на Кремль, не первый раз пугают мир Третьей мировой.

Ранее Фейгин высказался об угрозе нападения Беларуси на Украину.