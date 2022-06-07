Комментируя ситуацию на фронте в своем TikTok во вторник, 7 июня, представитель Офиса президента Украины призвал соотечественников не пугаться новостей о том, что ВСУ что-то отдали, информирует «НБН».

Подоляк отметил, что это война, во время которой идут тактические маневры, поэтому украинские защитники что-то отдают, а что-то забирают. Поскольку у ВС России больше живой силы и техники, у украинских военных остается только одна тактика – «перемалывание» оккупантов.

Советник руководителя ОПУ объяснил, что ВСУ выматывают врага, способствуя истощению их сил и ресурсов. По его словам, украинским военным нужно сделать так, чтобы каждое село, которое они временно отдают «освободителям», а потом забирают обратно, давалось захватчикам большими потерями.

Подоляк заверил, что все территории нашей страны будут деоккупированы, однако для этого необходимо время. Он напомнил, что с врагом работают профессионалы, кроме того, вскоре армия Украины получит западное оружие, которым добьет путинские войска.

Отметим, что советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что украинские военные могут блокировать вражеское наступление. По его словам, для этого ВСУ необходимы поставки определенного вида вооружения.