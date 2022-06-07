Российский Telegram-канал «Генерал СВР», известный кремлевскими инсайдами, сообщил, что на прошедших выходных глава Кремля обсуждал с ближайшим окружением концепцию его постепенного отхода от власти, информирует «НБН».

Путин ищет способы обеспечить преемственность при смене руководства режима и уже определился, кому уступит президентский пост. Несмотря на то, что экс-глава РФ Дмитрий Медведев пытается обратить на себя внимание лидера россиян, повторно возглавить Россию ему не удастся.

Путин намерен слить своего соратника, после того, как Медведев станет крайним в ситуации с падением рейтинга партии «Единая Россия» этой осенью. Именно в этот период появится запрос на нового лидера политической силы и все соцопросы покажут, что россияне хотят увидеть руководителем фракции женщину. «Самой достойной» кандидатурой окажется дочь Путина Катерина Тихонова.

Также к концу января диктатор объявит о проведении внеочередных выборов 26 марта 2023 года. Глава Кремля откажется от участия в президентской гонке ради поддержки Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства.

По инсайдерской информации, Путин останется реальным руководителем страны, заняв пост председателя Госсовета России. Управлять государством диктатор планирует столько, сколько позволит его состояние здоровья. Ранее оппозиционер Марк Фейгин заявил, что Путину не нужен преемник, поскольку любой человек, который придет к власти в России, не сможет поддержать его политику.