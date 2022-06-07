Как информирует «НБН» со ссылкой на ВВС, депутаты-консерваторы проголосовали по вотуму недоверия Борису Джонсону. За отставку премьера не набралось достаточное количество голосов. Само голосование проводилось в закрытом режиме.

В сообщении издания отмечается:

«Депутаты из числа консерваторов голосовали за то, чтобы оставить действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона у должности. Голосование проводилось в закрытом режиме. Сам Джонсон также прибыл в британский парламент на процедуру голосования. А непосредственно перед этим мероприятием состоялась встреча премьера с депутатами».

Во время встречи с парламентом Великобритании Борис Джонсон заявил:

«Я в очередной раз одержу для вас победу».

В итоге действующий премьер-министр Великобритании получил вотум доверия от депутатов-тори. За него свои голоса отдали 211 парламентариев. 148 проголосовали против. В итоге получилось так, что Борис Джонсосн остается в должности главы правительства Соединенного Королевства.

Напомним, причиной для голосования за отставку Джонсона якобы стал возникший скандал Partygate.