Экс-канцлер ФРГ в большом интервью немецкому изданию Der Spiegel высказалась о российском президенте Владимире Путине. По мнению Меркель, военному преступнику не дает спокойно жить независимая и развитая Европа, информирует «НБН».

Политик заявила, что глава Российской Федерации враждебно относится к демократической модели западных стран. По этой причине он ненавидит Европу и хочет уничтожить Евросоюз.

По словам бывшего канцлера, кремлевский диктатор видит в ЕС первую ступень к Североатлантическому Альянсу, поэтому так стремится к ликвидации объединения европейских государств.

Отметим, что Меркель ранее заверила, что не хотела провоцировать российского лидера на агрессию в отношении Украины. Политик объяснила, почему она блокировала путь Украинского государства к членству в Организации Североатлантического договора.