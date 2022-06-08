В интервью телеканалу ARD Меркель заявила, что ей не за что извиняться в вопросе противодействия интеграции Украинского государства в Альянс и ее реакции на аннексию Крымского полуострова РФ, информирует «НБН».

Зеленский обвинял бывшего немецкого канцлера и бывшего французского президента Николя Саркози в том, что они не допустили Украину в Организацию Североатлантического договора. Такой шаг европейских лидеров придал уверенности Москве в том, что наша страна остается в зоне ее влияния РФ.

Меркель заверила, что не собиралась провоцировать российского президента Владимира Путина на агрессию в отношении Украины. Политик убеждена, что в те годы Украина была незрелым демократическим государством, которым руководили олигархи. Поэтому страна не была готова стать частью НАТО.

Экс-канцлер отметила, что она заблокировала путь Украинского государства в Альянс, по ее убеждению, руководствуясь интересами нашей страны. Она подчеркнула, что нельзя получить членство в организации за один день.

Также Меркель считает, что Путин не позволил бы просто так вступить Украине в Организацию Североатлантического договора, поскольку счел бы такой шаг Киева как оглашение войны.

Политик отметила, что она выиграла время для такого, чтобы Украина развилось в то государство, которым оно является сегодня.

Ранее Меркель объяснила, зачем она отправилась в Италию, вместо того, чтобы осуществить визит в Украину, когда стало известно о зверствах российских захватчиков в Буче.