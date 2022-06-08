Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, в интервью каналу ARD Меркель сообщила, что она выбрала поездку в Италию, а не в Бучу, «чтобы все поняли, что она больше не канцлер Германии».

Дословно из заявления Ангелы Меркель:

«Поездка в Италию была для меня, а также моего процесса отделения от политики весьма важной».

Насколько известно, в апреле месяце Ангелу Меркель весьма критиковали за то, что она посетила Италию. Как бы ничего страшного, с одной стороны, в этом нет. Но только если бы это не произошло сразу после новостей о зверствах россиян в Буче, что под Киевом. Тогда она не приняла приглашение посетить Украину.

Во время интервью Меркель заявила, что знала о том, что ее поездка в Италию вызовет шквал критики. Однако этим она якобы хотела всем показать, что она больше не канцлер ФРГ.

Кроме того Меркель заявила, что она совсем «не винит себя» в том, что государство-оккупант Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.