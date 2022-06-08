Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт Подоляка.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель является виновной в полномасштабной агрессии РФ против Украины. Чиновник раскритиковал Меркель за отказ признавать свою вину в полномасштабной войне РФ против Украины.

Подоляк задался вопросом, зачем Меркель запускала строительство газопровода «Северный поток-2», зная, что о том, что Россия хочет расколоть и уничтожить Европейский Союз.

««Я не была наивной», – говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ?», — задался вопросом советник главы ОП.

Подоляк добавил, что нынешнему правительству Германии приходится исправлять ошибки прошлого правительства.

Ранее Меркель в своем интервью рассказала о главной цели Путина.