На четвертом месяце войны в России продолжают озвучивать новые цели вторжения в Украину. Одиозный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в среду, 8 июня, во время брифинга озвучила еще одну задачу оккупантов, информирует «НБН».

Не прошел мимо абсурдного заявления Захаровой народный депутат Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале политик процитировал спикера дипломатического ведомства страны-агрессора.

Представитель МИД РФ заявила, что Россия «освобождает Украину от Донбасса». Нардеп высмеял высказывание Захаровой о целях «спецоперации».

Гончаренко предположил, что «пресс-алкаше» российского внешнеполитического ведомства «не проспалась», поскольку озвучивает абсурдные задачи вторжения РФ в Украину.

Напомним, что также «отличился» руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Журналист поставил министра в неудобное положение вопросом о том, что еще путинские солдаты украли из Украины помимо зерна. Кремлевскому чиновнику пришлось выходить из неудобного положения с помощью типичной риторики российской пропаганды.