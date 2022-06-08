В интервью американскому изданию Politico глава Верховной Рады заявил, что Европа не утратила интерес к Украине. По словам Стефанчука, рассказы о том, что западные страны устали от войны – российский нарратив, информирует «НБН».

Глава парламента объяснил, что страна-оккупант таким образом пытается сломать волю к борьбе и породить уныние. На самом деле интерес к Украине растет не только со стороны политических деятелей, но и обычных людей. Такую тенденцию Стефанчук заметил после ряда встреч в государствах Евросоюза.

Политик отметил, что европейцы, которые не интересуются событиями в Украине, не заботятся о собственном будущем. Глава ВРУ призвал Запад не находиться в иллюзии, что Путину достаточно только нашей страны. Стефанчук напомнил, что война уже в Европе и вопрос завершения боевых действия является общим.

Напомним, что Евросоюз решил ослабить шестой пакет антироссийских санкций. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал соответствующие действия ЕС в отношении страны-агрессора.