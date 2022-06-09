Оппозиционное российское издание «Медуза» в своем Telegram-канале опубликовало главные тезисы брифинга спикера Путина в Москве. Песков высказался об основных вопросах по ситуации в Украине, информирует «НБН».

Представитель Кремля, говоря о сроках окончания войны, заявил, что «спецоперация» будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены задачи, обозначенные главой государства. При этом, какие именно указания дал Путин чиновник не уточнил.

Также спикер президента России высказался о судьбе защитников «Азовстали», в частности сообщил, что якобы российское руководство не располагает информацией о их местонахождении.

Песков коснулся и вопроса украинского языка на оккупированных путинскими войсками территориях. Он заверил, что украинский язык останется государственным в этих регионах, при этом в дальнейшем его статус будет определен «волеизъявлением» местных жителей.

Относительно экспорта зерна из Украины пресс-секретарь главы РФ сообщил, что никаких договоренностей с Турцией и странами Ближнего Востока не достигнуто и работа над соглашениями продолжается.

Напомним, что Песков сделал заявление о переговорах Путина и Зеленского. Представитель Кремля считает, что встречу президентов невозможно организовать, озвучив «причину».