Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Диктатор РФ Владимир Путин по-прежнему хочет уничтожить Украину, как государство, несмотря на то, что блицкриг провалился.

«Эта цель фундаментальная, она не исчезнет. Каким способом она будет происходить – это уже тактический вопрос. Сначала он хотел за три дня захватить Киев, посадив туда какого-нибудь Медведчука. Этот план провалился», — сказал аналитик.

По словам Пионтковского, теперь Путин хочет заставить подписать Украину мирное соглашение о капитуляции. Он заявил, что уговаривать Украину подписать «плохой мир» могут три страны: Италия, Германия и Франция.

«Если с помощью Италии, Германии и Франции удастся навязать такой план, то это вызовет большой политический раскол внутри украинского общества, и будет работать на ту же единственную и неизменную маниакальную цель Кремля — это уничтожение Украинского государства», — сказал политолог.

Ранее Пионтковский объяснил, что изменится для Германии и Франции после победы Украины.