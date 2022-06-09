По плану Кремля после проведения псевдореферендумов захваченные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей станут отдельным федеральным округом в составе РФ, информирует «НБН».

Три источника, близких к администрации Путина, рассказали журналистам российского оппозиционного издания «Медуза», что оккупированные территории Украины к действующим округам присоединять не будут.

Кремлевские источники сообщили, что вопрос создания нового округа РФ курирует замглавы одного из департаментов Администрации Путина Борис Рапопорт. Сейчас он подбирает кадры для «администраций» в захваченных областях. «Чиновники» займутся подготовкой к проведению псевдореферендумов, которые проведут в июле или сентябре.

В дальнейшем во главе оккупированных регионов Москва планирует поставить россиян, в частности будут заменены главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По словам источника, такое решение по захваченным территориям российское руководство приняло, чтобы «мутные местные персонажи» не устраивали бардак с распределением бюджетного финансирования.

Как сообщалось, на Херсонщине оккупанты проводят «соцопрос», «результаты» которого намерены представить, как лояльность местного населения к РФ.