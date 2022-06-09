Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор», об этом более детально рассказал заместитель Генсека Альянса Мирча Джоане.

Согласно озвученной Джоане информации, впервые за всю историю на мероприятии будут выступать лидера таких стран, как Япония, Новая Зеландия, Австралия, а также Южная Корея.

Дословно из заявления Джоане:

«На саммите НАТО так, или иначе, будет присутствовать украинский президент Владимир Александрович Зеленский».

Помимо прочего он подчеркнул, что указанный саммит Североатлантического Альянса станет на самом деле преобразующим.

Ранее стало известно о том, почему ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала интеграцию Украинского государства в Организацию Североатлантического договора.