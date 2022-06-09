Политик выступил инициатором законопроекта, который предусматривает внесение изменений в статью 111 Криминального кодекса Украины относительно лишения гражданства Украины за госизмену, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Текст законопроекта, предложенного «слугой народа» на данный момент недоступен. Стоит отменить, что предложение Кузьминых противоречит статье 25 Конституции.

В главном государственном законе сказано, что гражданина Украины не могут изгнать за пределы страны, лишить гражданства, кроме того, он не может изменить его самостоятельно.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить законопроект на основе петиции о запрете на продажу и использование пиротехнической продукции во время войны.