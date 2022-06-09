Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает «НБН».

Президент Владимир Зеленский заявил, что только возвращение украинского закона будет означать для Донецка нормальную жизнь. Президент убежден, что после деоккупации и восстановления города стадион «Донбасс-Арена» снова будет принимать футбольные матчи.

«Только возвращение украинского флага, которое обязательно будет, только наш флаг и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирное, безопасное, открытое для мира. И, конечно, — новые матчи команд мирового уровня на «Донбасс-Арене»», — сказал президент.

Глава государства отметил, что 10 лет назад Донецк был красивым и процветающим городом, а стадион «Донбасс-Арена» принимал чемпионат Европы по футболу «Евро-2012». Но в 2014 году пришла Россия и в городе началась разруха.

«Всего лишь 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире», — заявил глава государства.

Как известно, стадион «Донбасс-Арена» был построен в 2009 году миллиардером Ринатом Ахметовым.

Накануне Зеленский рассказал, где сейчас решается судьба Донбасса.