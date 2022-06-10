На брифинге для российских СМИ в пятницу, 10 июня, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, будет ли Москва реагировать на введенные Украиной 9 июня санкции против Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на российское агентство «ТАСС».

Одиозный министр иностранных дел России презрительно заявил, что Киев может не ждать ответ РФ на запретительные меры по решению украинского президента Владимира Зеленского в отношении его, президента Владимира Путина, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других представителей российской власти.

«Чем бы дитя не тешилось», — парировал дипломат, добавив, что антироссийские санкции Украины недостойны ответного шага Кремля.

Отметим, что накануне состоялась пресс-конференция Лаврова и главы МИД Турции. Во время общения с журналистами российский министр солгал об Украине, комментируя угрозу продовольственной безопасности в мире.