В интервью изданию «Укринформ» польский дипломат заявил, что Российская Федерация умышленно и целенаправленно создала ситуацию, в которой европейские политики давят на Киев, чтобы украинское руководство пошло на уступки главе Кремля, информирует «НБН».

«Ведь что для них Донецкая и Луганская области?» — задался вопросом представитель Польши.

Цихоцкий предложил западным лидерам «отдать свой Брандебург или Пиренеи», чтобы «сохранить лицо» военного преступника Путина.

Посол подчеркнул, что польское руководство прикладывает максимум усилий к тому, чтобы государства-союзники Украины «не сошли с дистанции» и продолжали поддерживать Киев.

Отметим, что поражен позицией немецкого канцлера Олафа Шольца и главы Франции Эммануэля Макрона по отношению к Путину и польский президент Анджей Дуда.

Глава государства осудил европейских лидеров за ведение переговоров с кремлевским диктатором. Он объяснил, как вредят переговоры с главой России разрешению ситуации в Украине.