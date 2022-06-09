В интервью немецкому изданию Bild глава Польши заявил, что западные лидеры зря тратят время на телефонные разговоры с военным преступником из Кремля, информирует «НБН».

Дуда признался, что он поражен переговорами, которые сейчас ведут с Путиным немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон.

По его мнению, бесполезные беседы с российским лидером лишь легитимируют лицо, ответственное за военные преступления солдат ВС РФ в Украине. Польский президент подчеркнул, что Путин отвечает за войну, поскольку он направил туда свою армию и ему подчиняются командиры.

Дуда поинтересовался, кто во время Второй мировой войны разговаривал с немецким фюрером Адольфом Гитлером и пытался сохранить его лицо или действовать так, чтобы не унизить лидера нацистской Германии.

«Я не слышал этого», — заявил политик, подчеркнув, что нельзя ни о чем договариваться без согласования с руководством Украины.

Президент Польши считает, что западным лидерам важнее сконцентрироваться на том, чтобы усилить украинскую оборону и помочь вытеснить российских захватчиков из страны.

Напомним, что ранее жестко обратился к Макрону из-за частых звонков главе РФ польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.