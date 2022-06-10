Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение гаранта Конституции Украинского государства Владимира Зеленского в социальной сети Twitter, стороны обсудили европейскую интеграцию нашей страны.

В своем сообщении Владимир Александрович заявил:

«Провел очередной разговор по телефону с французским лидером Макроном. Сообщил ему о ситуации на фронте. Также мы обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны и работу над гарантиями безопасности. Отдельное внимание было акцентировано на евроинтеграции Украины. Мы координируем шаги».

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях в Донецк вернется нормальная жизнь.