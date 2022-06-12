Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bild со ссылкой на источники во французском правительстве.

Согласно обнародованной информации, канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с лидером Франции Макроном и главой итальянского правительства в преддверии саммита G7, который состоится в конце июня, посетят Украинское государство.

Отмечается, что Париж и Берин уже некоторое время ведут переговоры по совместному посещению Киева. Кроме того, в материале говорится, что Франция предложила идею о привлечении к поездке в Киев третьей стороны – главы правительства Италии.

В свою очередь Reuters отмечает, что данные о визите Шольца, Макрона и Драги в Украину также подтвердили и на уровне спикера правительства ФРГ.

Насколько известно, в мае месяце уже сообщалось о том, что в ОПУ ожидали прибытия в Украину с визитом президента ФРГ Штайнмайра, а также канцлера Олафа Шольца.

Также ранее, как мы уже писали о об этом, у президента Франции Эммануэля Макрона прокомментировали призыв французского лидера не унижать государство-оккупанта Российскую Федеацию.