Как информирует «НБН», в Телеграм Петр Порошенко опубликовал сообщение следующего характера:

«Могу разочаровать путина: украинская армия не потеряет Донбасс. Об этом сказал в эфире французского телеканала LCI».

Согласно его словам, украинцы удивили мир. Он отмечает, что имеет полное право так говорить, потому что, будучи Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины с 2014 по 2019 годы, его команда уволила две трети оккупированного Донбасса. Так же, по утверждению Петра Алексеевича, будет и сейчас.

«Я не имею на этот счет никакого сомнения. Особенно с учетом того, что больше и больше вооружений и боеприпасов поступает на вооружение украинской армии. Мы умеем сражаться, мы умеем побеждать и мы победим», — подытожил политик.

Ранее Петр Порошенко рассказал об историческом решении, которое в этом месяце может быть принято в пользу Киева.